У Великобританії знайшли перстень із загадковою міткою: фото

Середньовічні монети і персні, знайдені за допомогою металошукача на території Уельсу, офіційно оголосили "скарбами" у Великобританії.

Серед знахідок – срібна застібка, що належить ранньому Середньовіччю, а також золоті і срібні монети, персні та особисті речі багатьох сімей, що датуються IX-XVII століттями. Про це пише walesonline. Всього йдеться про дев'ять предметів, які були знайдені археологами-аматорами за допомогою металошукачів на території Уельсу. Деякі з них сподіваються отримати великі британські музеї.

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Особливий інтерес представляє золотий перстень із зображенням черепа і написом memento mori (пам'ятай про смерть). Перстень датується періодом між 1550 і 1650 роками.

"Це рідкісний приклад персня memento mori епохи Тюдорів або ранніх Стюартів з явним валлійським походженням, – розповів Марк Редкнап з Національного музею Уельсу. – Його "настрій" відображає високу смертність того періоду, мотив і напис визнають стислість і суєту життя. Це відкриття розширює наші знання про ставлення до смерті у ранньосередньовічному Уельсі".

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