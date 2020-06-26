Ігор Кондратюк назвав свої улюблені місця в Україні

Український ведучий Ігор Кондратюк вважає, що в Україні є багато перспективних туристичних місць. Деякі з них він назвав. Обирайте для наступної подорожі!

Відомий телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк є завзятим мандрівником. Він побував у багатьох країнах світу. В інтерв'ю він розповів, які українські міста йому подобаються найбільше.

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"Моя улюблена частина України – це Херсонщина. Але люблю кримські дороги, Карпати, Кам'янець-Подільський, Ужгород, Львів, Київ, Одесу ... У нас багато прекрасних і перспективних туристичних місць", – зазначив телеведучий.

Разом з цим, Ігор Кондратюк підкреслив, що українські дороги все ще не в кращому стані, особливо дорога до міста Кам'янець-Подільський, який є популярним туристичним місцем. За його словами, у недавно створеного Державного агентства розвитку туризму України ще дуже багато роботи.

Херсонщина

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