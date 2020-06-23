Райський відпочинок: на відео показали ідеальний пляж на українському курорті

Через пандемію коронавірусу та карантин українці задумуються цьогоріч про місцеві курорти. Так, у мережі показали "дикий пляж" біля Кирилівки, який омивається Азовським морем. Ці кадри надихнуть вас на мандрівку.

Як видно з відео, поки що на наших рідних морях не так багато людей, чисте море і практично безлюдні береги. Пляж, який знятий на ролику, розташований всього за вісім кілометрів від Кирилівки, у селі Степок. Відеоролик опублікував на своєму YouTube-каналі блогер Євген Панюта.

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На кадрах показаний неймовірної краси чистий пляж, на ньому немає людей, море блакитного кольору та повний штиль. "Морська гладь, відмінний час, щоб поплавати. За одну сторону село Степок, по іншу дорога на острів Бірючий", – розповів блогер на відео.

За словами блогера, тут видніється кілька наметів, але їх дуже мало. Зазвичай влітку сюди приїжджало набагато більше людей.

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