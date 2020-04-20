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Коронавірус Великдень

Дуже втомлений: Том Хенкс розповів про власні симптоми коронавірусу

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Том Хенкс розповів, як почувався, хворіючи коронавірусом - фото 1
Том Хенкс розповів, як почувався, хворіючи коронавірусом / instagram.com/tomhanks

Знаменитий актор Том Хенкс опинився серед зірок, які зуміли вилікуватись від коронавірусу. Після цього він взявся за підтримку розробки вакцини та розповів, на що була схожа хвороба.

63-річний американський актор Том Хенкс разом з дружиною Ритою Вілсон занедужав на COVID-19, однак їй вдалось вилікуватись. Тож зірка культових стрічок вирішив поділитись тим, що він та його кохана пережили під час недуги. Саме у Рити симптоми були значно гіршими, ніж у нього.

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"Риті було важче. У неї була серйозна лихоманка, вона втратила смакові відчуття та нюх. Упродовж трьох тижнів вона не отримувала задоволення від їжі. Її так сильно нудило, що доводилось повзти по підлозі до вбиральні", – розповів Том.

Сам Хенкс відчував сильний біль у тілі та підвищену втому. Навіть найзвичніші фізичні навантаження заледве вдавались.

"Я був ніякий. Лікар чи медсестра зайшла до палати і спитала, як ми почуваємось. Я відповів: "Щось дуже дивне. Я намагався зробити базові вправи і не зумів пройти навіть половину". Вона подивилась на мене, як на найбільш тупу людину у світі, і сказала: "У вас коронавірус", – додав актор, який завжди мав чудове почуття гумору.

На щастя, зараз сімейство знову у Лос-Анджелесі вдома. Тут вони допомагають створити вакцину від COVID-19.

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Джерело: kanobu
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