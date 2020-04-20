На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Дуже втомлений: Том Хенкс розповів про власні симптоми коронавірусу
-
- 150
Знаменитий актор Том Хенкс опинився серед зірок, які зуміли вилікуватись від коронавірусу. Після цього він взявся за підтримку розробки вакцини та розповів, на що була схожа хвороба.
63-річний американський актор Том Хенкс разом з дружиною Ритою Вілсон занедужав на COVID-19, однак їй вдалось вилікуватись. Тож зірка культових стрічок вирішив поділитись тим, що він та його кохана пережили під час недуги. Саме у Рити симптоми були значно гіршими, ніж у нього.
І ще: Зірки футболу записали зворушливе відео на підтримку медиків
"Риті було важче. У неї була серйозна лихоманка, вона втратила смакові відчуття та нюх. Упродовж трьох тижнів вона не отримувала задоволення від їжі. Її так сильно нудило, що доводилось повзти по підлозі до вбиральні", – розповів Том.
Сам Хенкс відчував сильний біль у тілі та підвищену втому. Навіть найзвичніші фізичні навантаження заледве вдавались.
"Я був ніякий. Лікар чи медсестра зайшла до палати і спитала, як ми почуваємось. Я відповів: "Щось дуже дивне. Я намагався зробити базові вправи і не зумів пройти навіть половину". Вона подивилась на мене, як на найбільш тупу людину у світі, і сказала: "У вас коронавірус", – додав актор, який завжди мав чудове почуття гумору.
На щастя, зараз сімейство знову у Лос-Анджелесі вдома. Тут вони допомагають створити вакцину від COVID-19.
Читайте також: Шведська принцеса влаштувалася на роботу в лікарню, аби допомогти хворим на коронавірус
-
20:17Китай оцінив наслідки коронавірусу для економіки
-
19:54Слава Камінська відсвяткувала Великдень з колишнім чоловіком
-
19:45Дуже здивований собака розсмішив мережу: відео
-
19:23Цей "недолік" жінкам варто приховувати, аби подобатись чоловікам
-
19:17Ідріс Ельба дав людям несподівану пораду через пандемію
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:59Від пацанки до панянки 4 сезон 10 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020
-
18:52Названа вартість лікування коронавірусу в Україні
-
18:44Як страви і поєднання продуктів позбавляють проблем зі шлунком
-
18:31Поливаний понеділок 2020: традиції і обряди, що не можна робити
-
18:28Колишній глава Xbox назвав головні недоліки Sony PlayStation 5
-
18:12Люди цих знаків Зодіаку легко підкорюють серця
-
18:00Гороскоп на 21 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Гаряча Ірина Морозюк блиснула голим тілом: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:46Дуже втомлений: Том Хенкс розповів про власні симптоми коронавірусу
-
17:25Британський ветеран зібрав 18 мільйонів фунтів для медиків
-
17:11Том Харді показав, як виглядає бійка з "Венома" без спецефектів: дивне відео
-
16:53Повітря в Києві очистилося: рейтинг забруднення
-
16:42Американка показала простий лайфхак, як зробити красиве селфі
-
16:21Від провінціалки до топмоделі: як змінилася Ірина Шейк, фото 18+
-
16:14Ведуча зняла репортаж вдома з голим чоловіком на фоні (відео 18+)
-
15:46Зірки футболу записали зворушливе відео на підтримку медиків
-
15:33У Нью-Йорку дозволили одружуватися через відеозв'язок
-
15:15Гаряча мавка: найкрасивіша гравець у покер розбурхала новими фото
-
18:52Названа вартість лікування коронавірусу в Україні
-
16:21Від провінціалки до топмоделі: як змінилася Ірина Шейк, фото 18+
-
12:15Великдень 2020: знімки спорожнілого Києва здивували мережу
-
09:41Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 20 квітня
-
07:15Погода в Україні 20 квітня: точний прогноз по містах
- 19 квітня
-
20:11Ці частини тіла, які краще не чіпати руками
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+)
-
15:49Як українські зірки святкують Великдень 2020: святкові фото з паскою
-
13:49Христос Воскрес! Як правильно вітатись на Великдень: історія привітання
-
12:57Великдень 2020: історія свята, традиції і звичаї Пасхи в Україні
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 19 квітня
-
07:00Привітання з Великоднем 2020 для родичів: щирі вітання на Пасху
- 18 квітня
-
21:54Хейтери побили? Донька Олі Полякової не на жарт налякала прихильників
-
19:237 анімацій, які показують, як виглядали культові пам'ятки архітектури з самого початку
-
15:53Як переконати рідних залишатися вдома на Великдень: поради від МОЗ
-
12:20У мережі згадали найкурйозніший гол в історії футболу, який забили 16 років тому: відео
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 18 квітня
-
08:14Науковці назвали два основні правила довголіття
- 17 квітня
-
21:534 речі, яких не варто робити під час карантину
-
19:06Меню на Великдень 2020: рецепти страв, що приготувати на Пасху
-
17:00Як освятити паски вдома: великодня інструкція від ПЦУ та УГКЦ
-
15:00Згадати все: 5 книг, які увімкнуть мозок
-
13:56Писанки своїми руками: як зробити великодні крашанки в домашніх умовах
-
13:23Як захиститись від смогу: поради жителям Київщини та Житомирщини від МОЗ
-
10:40Смог у Києві: яка ситуація з забрудненням повітря у столиці України