Дуже втомлений: Том Хенкс розповів про власні симптоми коронавірусу

Знаменитий актор Том Хенкс опинився серед зірок, які зуміли вилікуватись від коронавірусу. Після цього він взявся за підтримку розробки вакцини та розповів, на що була схожа хвороба.

63-річний американський актор Том Хенкс разом з дружиною Ритою Вілсон занедужав на COVID-19, однак їй вдалось вилікуватись. Тож зірка культових стрічок вирішив поділитись тим, що він та його кохана пережили під час недуги. Саме у Рити симптоми були значно гіршими, ніж у нього.

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"Риті було важче. У неї була серйозна лихоманка, вона втратила смакові відчуття та нюх. Упродовж трьох тижнів вона не отримувала задоволення від їжі. Її так сильно нудило, що доводилось повзти по підлозі до вбиральні", – розповів Том.

Сам Хенкс відчував сильний біль у тілі та підвищену втому. Навіть найзвичніші фізичні навантаження заледве вдавались.

"Я був ніякий. Лікар чи медсестра зайшла до палати і спитала, як ми почуваємось. Я відповів: "Щось дуже дивне. Я намагався зробити базові вправи і не зумів пройти навіть половину". Вона подивилась на мене, як на найбільш тупу людину у світі, і сказала: "У вас коронавірус", – додав актор, який завжди мав чудове почуття гумору.

На щастя, зараз сімейство знову у Лос-Анджелесі вдома. Тут вони допомагають створити вакцину від COVID-19.

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