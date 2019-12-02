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Ідеально для зими: найкорисніші види морепродуктів

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Морепродукти - фото 1
Морепродукти / prelest

Вживання у зимовий час морепродуктів, які містять білок, вітамін D і омега-3 жирні кислоти, може знизити ризик серцевих нападів і інсультів.

Тунець. У ньому міститься велика кількість вітамінів, фосфору та інших корисних мікроелементів. Риба стане корисною для роботи мозку.

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Оселедець. Його ловлять лише з кінця травня і до кінця червня в Північному морі. В цей час оселедець дуже багатий оліями.

Сібас і дорадо. Містять велику кількість жирних кислот типу Омега-3 і легкозасвоюваний білок.

Морський гребінець. Містить багато амінокислот і мікроелементів. Молюски легкі в приготуванні.

Ідеально для зими: найкорисніші види морепродуктів - фото 371714

Креветка. У цьому морепродукті є багато протеїнів, які дуже корисні для здоров'я людини. Креветки багаті на вітамін Е і є джерелом білка. Головне при вживанні креветок – не переїдати.

Устриці. Добова норма вітамінів для людини досягається вживанням 6-12 молюсків.

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Джерело: prelest
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