Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Ідеально для вечора: ця пісня допомагає заснути за 8 хвилин

  • 36
Як заснути за 8 хвилин - фото 1
Як заснути за 8 хвилин

Музика здатна викликати чимало емоцій, а також надихнути на нові справи. Тож не дивно, що науковці спільно з музикантами створили трек, який допомагає швидко заснути.

Якщо у вас проблеми зі сном, а прослуховування музики ввечері є хорошою традицією, то вам варто зацінити цю пісню. Ще у 2011 році працівники Британської академії звукової терапії разом з гуртом Marconi Union вирішили створити трек, який матиме заспокійливий ефект. І це вдалось, адже композиція Weightless перевершила всі очікування.

І ще: Науковці з'ясували, скільки годин сну необхідно для здорового серця

Всього пісня триває близько 8 хвилин та має доволі розмірений ритм з електронними елементами та різними звуковими ефектами. Саме це допомагає уповільнювати дихання та швидше засинати. Максимального ефекту можна досягнути, якщо зручно лягти, вимкнути світло та позбутись чинників, які відволікають.

Читайте також: Як відновити збитий режим сну?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Скільки днів на рік проводять у своєму смартфоні найактивніші користувачі: шокуюча цифра
  • 22 листопада, 08:51
  • 86
Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків
  • 29 листопада, 18:52
  • 202
Гороскоп на цей тиждень 30 листопада – 6 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 29 листопада, 15:19
  • 898
Загрузка...
Новини