Ідеально для вечора: ця пісня допомагає заснути за 8 хвилин

Музика здатна викликати чимало емоцій, а також надихнути на нові справи. Тож не дивно, що науковці спільно з музикантами створили трек, який допомагає швидко заснути.

Якщо у вас проблеми зі сном, а прослуховування музики ввечері є хорошою традицією, то вам варто зацінити цю пісню. Ще у 2011 році працівники Британської академії звукової терапії разом з гуртом Marconi Union вирішили створити трек, який матиме заспокійливий ефект. І це вдалось, адже композиція Weightless перевершила всі очікування.

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Всього пісня триває близько 8 хвилин та має доволі розмірений ритм з електронними елементами та різними звуковими ефектами. Саме це допомагає уповільнювати дихання та швидше засинати. Максимального ефекту можна досягнути, якщо зручно лягти, вимкнути світло та позбутись чинників, які відволікають.

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