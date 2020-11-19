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Науковці з'ясували, скільки годин сну необхідно для здорового серця

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Науковці з'ясували, скільки годин сну необхідно для здорового серця - фото 1

Вчені з Тулейнського університету в Новому Орлеані з'ясували, що ризик захворювань серця значно нижчий у людей, які дотримуються здорового режиму сну. Читайте далі та дізнайтеся, яка тривалість сну найкраще впливає на ваш організм.

Під час дослідження вчені спостерігали за 408 802 людьми у віці від 37 до 73 років, при цьому у 5221 з них була виявлена ​​серцева недостатність. Виявилося, що у них були проблеми зі сном: одні мучилися від безсоння, інші часто прокидалися ночами через власне хропіння, у третіх – тривалість сну була занадто короткою.

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Фахівці встановили, що у людей з найздоровішим режимом сну ризик серцевих захворювань значно нижче. Таким чином, найкращою тривалістю сну для довголіття вчені визначили від семи до восьми годин щоночі.

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Джерело: express
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