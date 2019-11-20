Ідеальний кадр: Даша Астаф'єва показала фото з Лео Ді Капріо

Відома українська співачка Даша Астаф'єва здивувала фанатів несподіваним фото з Леонардо Ді Капріо. Щоправда, є одна маленька деталь.

34-річна українська зірка Даша Астаф'єва активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 297 тисяч підписників. І це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами. А також доволі щира зі своїми фанатами.

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Нещодавно співачка вразила спільним фото з Ді Капріо, але насправді це колаж з кадром із фільму "Вовк з Уолл-стріт", на якому співачка замінила персонажа Марго Роббі. Виглядає доволі ефектно, адже таку гарячу зйомку для Даші зробила відома фотограф Соня Плакидюк.

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