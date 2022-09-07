Ідеальні дороги, попри часті прильоти: переселенець розповів, що вражає у воєнному Харкові

З перших днів повномасштабної російсько-української війни і до нині Харків раз у раз обстрілюють окупанти. Через те, що по місту практично щодня прилітають різного роду ворожі снаряди, багато місцевих жителів виїхало в інші регіони України.

Покинув Харків і Владислав Любченко – черговий герой проєкту СВОЇ на 24 каналі. Чоловік у форматі відвертої розмови розповів свою історію евакуації до безпечнішого Львова, а також те, чим вражає його рідне місто в умовах активних бойових дій.

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Проєкт 24 каналу СВОЇ – це непрості історії тих, хто поїхав з дому, аби повернутись. Герої, яким довелося покинути рідні стіни через цинічний напад росії, розповідають про свій досвід евакуації та пошук нової домівки у зовсім іншому куточку нашої країни.

Харків стежить за станом доріг навіть у час війни

Переселенець Владислав Любченко, який переїхав з Харкова та зараз зупинився у Львові, підмітив, що на львівських вулицях часто зустрічаються ями. Тим часом в його рідному місці все зовсім не так.

Ось тут, коли ми їхали на "ГАЗелі", перед нами гатив "Град". Вирва, все розривалося. Ми розвернулись – ще одна атака "Градом". Це було зранку десь. А о 13 годині ми проїжджали тією ж дорогою, а там вже була ідеальна траса, комунальники все полагодили", – Владислав переповів розповідь свого друга.

За словами чоловіка, якщо в Харкові щось "прилетіло", то спочатку на місце приїжджають військові, поліція, швидка тощо, а потім комунальники оперативно залатують дорожнє покриття. Та так, що навіть важко розрізнити, де був "приліт". А все тому, що у Харкові є асфальтний завод

Але те, що Харків не шкодують і цинічно обстрілюють російські війська, дають зрозуміти зруйновані будівлі. Найбільшої розрухи зазнав район Салтівка – найбільший житловий масив України, який розташований на сході Харкова.

От ти дивишся на фото: Харків, мов Сирія – тут бойові дії, все розвалено, земля така всюди, арматура... А ти стоїш на цій вулиці і не розумієш: "Ну як це раніше могло бути інакше, а зараз – так?" – згадує Владислав Любченко

Разом з тим, комунальники швидко все прибирають, тому загалом місто чисте. Але безлюдне.

Повну історію порятунку Владислава Любченка та як чоловік започаткував свою справу у Львові ви можете почитати за посиланням!

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