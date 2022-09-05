Переселенка з Маріуполя розповіла, як добиралася до Львова через 4 країни

Життя в російській окупації – неможливе. Про це говорять усі, кому вдалося вибратися на підконтрольно Україні територію. Своїм непростим досвідом евакуації до Львова поділилася жителька Маріуполя Оксана Тищенко.

Маріуполь з перших годин повномасштабного вторгнення перебував під нищівним вогнем окупантів. Російська армія обстрілювала житлові квартали з артилерії, танків, ракетами та авіабомбами. І вибратися з міста в таких було вкрай складно. Свою історію порятунку Оксана Тищенко розповіла у відвертій розмові з 24 каналом в рамках проєкту СВОЇ.

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Що відомо про проєкт СВОЇ? Це історії тих, хто поїхав, аби повернутись. Автори у форматі відвертої розмови з героями розповідають про досвід людей, яким довелося покинути рідні стіни через цинічний напад росії та знайти прихисток у зовсім іншому куточку нашої країни.

Евакуація з Маріуполя до Льова через 4 країни

Покинути Маріуполь Оксана Тищенко разом з донькою вирішили тоді, коли в місті уже було неможливо залишатися. В кінці березня жінка хотіла виїхати до Бердянська, аби звідти потрапити до Запоріжжя, однак окупанти не пускали в цьому напрямку. Була змога виїхати лише до тимчасово окупованого Донецька, де на них чекала фільтрація.

В Донецьку Оксана також не хотіла залишатися, а тому планувала виїхати на підконтрольну Україні територію. Але й тут було не все так просто. Для цього жительці Маріуполя разом з донькою довелося їхати в росію, а звідти перетинати ще 4 країни.

Ми знайшли перевізників і поїхали у Варшаву через всю росію, Естонію, Литву й Латвію. Вже з Польщі ми самі добиралися до Львова. Тут нас зустріли родичі, й ми жили у них кілька місяців. Загалом дорога зайняла 3 доби, – розповіла жінка.

До слова! Повну історію Оксани Тищенко про життя в Маріуполі після 24 лютого та про досвід евакуації з міста ви можете почитати за посиланням!

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