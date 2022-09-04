Скільки українців планують повернутись додому з Польщі: результати опитування

Польща прийняла за останні кілька місяців чимало українців, яким довелось покинути свої домівки через вторгнення російських окупантів. Скільки наших громадян планують повернутись та коли – дізнавайтесь далі.

Напередодні 1 вересня аналітичний центр міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal провів опитування серед українців у Польщі. Відповідно до нього, вже у найближчі три місяці близько 22,2% українців планують повернутись в рідну країну. Тим часом близько 35% хочуть залишитись в сусідній державі ще щонайменше на рік.

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Також 25,6% готові приїхати в Україну одразу після завершення війни, І ще 17% не планують повертатись взагалі. Майже половина українців (53%), яким довелось вимушено переїхати у Польщу, запланували віддати своїх дітей у місцеві школи, що підтверджує плани затриматись в цій країні ще щонайменше на пів року. Також одним з факторів на користь Польщі є те, що чимало українців хвилюються через опалювальний сезон в рідній країні.

Ми прогнозуємо, що більша частина українців повернеться на батьківщину, як тільки мине небезпека. Однак значна частина громадян залишиться за кордоном по ряду суб’єктивних факторів – втрата житла, низький рівень оплати праці, кращі умови проживання та звісно через відсутність ризиків для життя, – пояснює Ганна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

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