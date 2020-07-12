Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Ідеальне джерело вітаміну C: чому особливо корисно їсти аґрус

  • 29
Аґрус не лише смачний, а й дуже корисний - фото 1
Аґрус не лише смачний, а й дуже корисний

Липень – сезон смачної кисло-солодкої ягоди – аґрусу. Він належить до роду смородинових. Родом рослина із Західної Європи і Північної Африки. І ми розказуємо про його корисні властивості.

В диких умовах зростає серед чагарників на схилах гір в Україні, Середній Азії, Південній Європі, Північній Африці, Північній Америці, на Кавказі. Аґрус культивуються в країнах з помірним кліматом – на сьогодні відомо близько 1500 сортів.

Це цікаво: Корисні, але недооцінені: дієтологи назвали овочі, які мають бути у вашому раціоні

Ягоди аґрусу можуть бути зеленими, жовтими і червоними, на смак кисло-солодкі.

Плоди вживають свіжими або готують з ягід варення, джеми, конфітюри, желе, мармелад, начинки для цукерок, печуть пироги, варять киселі і компоти. Ягоду також використовують для ароматизації газованих алкогольних і безалкогольних напоїв. Аґрус на зиму сушать, маринують або засипають цукром.

Аґрус багатий на вітамін C - фото 415447
Аґрус багатий на вітамін C

Сам аґрус містить цукор, лимонну і яблучну кислоту, пектини. Він є багатим джерелом вітаміну С, також містить вітаміни А, В, P, фосфор, залізо, мідь, калій, кальцій, натрій, магній. За кількістю вітамінів, агрус поступається тільки смородині.

Ягоди рекомендують вживати при порушенні обміну речовин. Аґрус діє на організм як м'яке проносне, а також має сечогінну і жовчогінну дії. Також ягоди корисно їсти при серцево-судинних захворюваннях і ожирінні.

Тож не відмовляйте собі у можливості поласувати цією ягодою влітку. Тим паче, що її ціна є дуже і дуже демократичною.

Читайте також: Ідеальні для літа: 5 продуктів, які зволожують нашу шкіру

Джерело: Telegraf
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Здаю круті місця: Притула розкрив ідеальний маршрут для мандрів Заходом України
  • 03 липня, 15:05
  • 682
Дівчина тижня: відверта фітнес-модель Яніта Янчева, яка заводить своїми формами (18+)
  • 05 липня, 17:47
  • 1599
Відпочинок в Україні: 5 небанальних місць, які зачарують своєю красою
  • 08 липня, 15:08
  • 354
Загрузка...
Новини