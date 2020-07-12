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Ідеальне джерело вітаміну C: чому особливо корисно їсти аґрус
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Липень – сезон смачної кисло-солодкої ягоди – аґрусу. Він належить до роду смородинових. Родом рослина із Західної Європи і Північної Африки. І ми розказуємо про його корисні властивості.
В диких умовах зростає серед чагарників на схилах гір в Україні, Середній Азії, Південній Європі, Північній Африці, Північній Америці, на Кавказі. Аґрус культивуються в країнах з помірним кліматом – на сьогодні відомо близько 1500 сортів.
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Ягоди аґрусу можуть бути зеленими, жовтими і червоними, на смак кисло-солодкі.
Плоди вживають свіжими або готують з ягід варення, джеми, конфітюри, желе, мармелад, начинки для цукерок, печуть пироги, варять киселі і компоти. Ягоду також використовують для ароматизації газованих алкогольних і безалкогольних напоїв. Аґрус на зиму сушать, маринують або засипають цукром.
Сам аґрус містить цукор, лимонну і яблучну кислоту, пектини. Він є багатим джерелом вітаміну С, також містить вітаміни А, В, P, фосфор, залізо, мідь, калій, кальцій, натрій, магній. За кількістю вітамінів, агрус поступається тільки смородині.
Ягоди рекомендують вживати при порушенні обміну речовин. Аґрус діє на організм як м'яке проносне, а також має сечогінну і жовчогінну дії. Також ягоди корисно їсти при серцево-судинних захворюваннях і ожирінні.
Тож не відмовляйте собі у можливості поласувати цією ягодою влітку. Тим паче, що її ціна є дуже і дуже демократичною.
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