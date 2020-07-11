Ідеальні для літа: 5 продуктів, які зволожують нашу шкіру

Влітку наша шкіра на обличчі піддається впливу не лише сонця, а й вітру. Це спричиняє пересихання, лущення та запальні процеси. Побороти негативні наслідки можна за допомогою перегляду раціону. Додайте до нього ці продукти, аби зволожити шкіру зсередини.

Зазначимо, що ці продукти не лише смачні, а й дуже корисні!

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Горіхи

Горіхи – один з найкращих джерел вітаміну Е, який є необхідним для підтримання молодості і краси шкіри. Діючи як антиоксидант, він захищає організм від окисних процесів, дарує клітинам епідермісу зволоження і уповільнює старіння і в'янення шкіри.

Авокадо

М'якоть авокадо насичена антиоксидантами, а також вітаміном краси – Е, який сприяє регенерації клітин шкіри. Крім того, екзотичний фрукт багатий ненасиченими жирними кислотами, які дарують шкірі зволоження і живлять її. У плані готування авокадо універсальний: його можна додавати до салатів, десертів, смузі або робити смачні тости на сніданок.

Додайте до раціону авокадо

Жирна риба

Жирна морська риба – багате джерело корисних жирів, які покращують стан шкіри і зменшують запальні процеси. Саме час додати до свого раціону макрель, лосося, сардини, оселедець, скумбрію, тунця і чорну тріску. При цьому рибу краще запікати в духовці або готувати на пару – так, вона збереже ще більше користі.

Огірки

Огірки на 90% складаються з вологи, необхідної для зволоження епідермісу. Забезпечуючи організм вітамінами А і С, зелені плоди сприяють відновленню клітин шкіри, заспокоюють її і перешкоджають виникненню пошкоджень. Що ще важливіше – в огірках міститься діоксид кремнію – мінерал, який зміцнює сполучні тканини і робить шкіру еластичною і пружною.

Огірки майже повністю складаються з вологи

Листові овочі

Шпинат, листовий салат, всі види капусти, рукола, буряк мангольд, петрушка й інші листові овочі на 95% складаються з води. Регулярно вживаючи їх, ви підтримуєте гідратацію шкіри, а також насичуєте організм мінералами, вітамінами й антиоксидантами. Крім того, в овочах багато клітковини, яка очищає організм від токсинів і шлаків, які можуть викликати різні проблеми зі шкірою.

Будьте здорові та не забувайте налягати на овочі та фрукти влітку. Це не лише дуже корисно, а й шалено дешево!

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