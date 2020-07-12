Корисні, але недооцінені: дієтологи назвали овочі, які мають бути у вашому раціоні

Ці овочі не лише смачні, а й дуже корисні

Фахівці назвали дуже корисні, проте недооцінені овочі, які помилково не отримують достатньої уваги. Розповідаємо, що слід додати до свого раціону, аби бути здоровішими!

Ці овочі не лише смачні, а й дуже корисні. Ще один плюс полягає у їхній ціні, яка не є захмарною.

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Капуста. Вона може принести неймовірну користь здоров'ю. Проста білокачанна капуста містить вітаміни групи В, вітаміни С і К, інші, а також забезпечує необхідні процеси відновлення в очах, нирках, печінці, кровоносних судинах, нервових клітинах.

Ще корисніша цвітна капуста – її інгредієнти запобігають хворобам серця, діабет, ревматоїдний артрит, запори. Антиоксиданти овоча борються з пухлинними клітинами, знижують ризик розвитку раку.

Не ігноруйте звичайну і цвітну капусту

Картопля. Через вміст вуглеводів вона часто вважається шкідливою для фігури їжею. Однак не варто недооцінювати чисту картоплю, приготовану без жиру, олії. Вона порівняно низькокалорійна і засвоюється не так, як рис або макарони. Холодна варену картопля містить стійкий крохмаль, що дає волокнистий ефект у кишківнику і дуже корисна для розвитку корисної бактеріальної флори. Картопля корисна, якщо готувати її на пару або варити. А от від смаженої краще відмовитися.

Горох. Його можна їсти навіть у недозрілому вигляді. Зелені стручки гороху легко перетравлюються. Цей овоч сповнений важливих мінералів – заліза, фосфату, калію. Чашка зеленого горошку покриває близько 11 відсотків щоденних потреб жінки у залізі. У чоловіків це навіть 25 відсотків. Крім того, він забезпечує організм провітаміном А, одним з найважливіших для здоров'я клітин і органів.

Додайте до свого раціону горох

Фенхель. Ще один недооцінений овоч, який містить, між тим, вдвічі більше вітаміну С ніж апельсин (100 грамів фенхелю дають 93 мг вітаміну). Його ефірні олії, анетол і фенхол, надають спазмолітичну дію, покращують травлення. Фенхель багатий залізом, калієм, кальцієм, фосфором, водою, що робить його ідеальним для тих, що худнуть.

Цикорій. Є чудовим джерелом калію, фолієвої кислоти, цинку, дуже корисний для зміцнення імунітету. Його гіркі речовини підтримують обмін речовин, стимулюють травлення, забезпечують хороший кровообіг. Завдяки високому рівню клітковини інуліну поліпшується стан кишкової флори.

Редиска. Крім корисної клітковині вона сповнена важливими мінералами – натрієм, кальцієм, магнієм, калієм, а також залізом. Гірчичне масло, відповідальне за її пряний смак, має антибактеріальну дію, бореться з небезпечними патогенами у шлунково-кишковому тракті.

Редиска надзвичайно корисна для здоров'я

Крес-салат. На думку експертів, один з найбільш недооцінених. Його споживання підтримує роботу щитоподібної залози з вироблення метаболічного гормону тироксину, який позитивно впливає на розвиток мозку. До того ж містить багато вітамінів групи В, калій, кальцій, залізо. До його складу також входить гірчичне масло, що діє подібно до природного антибіотика, що діє проти патогенних мікроорганізмів, шкідливих бактерій.

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