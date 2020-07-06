Ідеальна жінка: спокуслива Белла Хадід підкорила новими фото

Найкрасивіша дівчина світу та знаменита модель Белла Хадід знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через нову рекламну зйомку. Від цієї кралі неможливо відвести погляд!

23-річна американська модель Белла Хадід активно працює над власною кар'єрою, але знаходить час і для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 31 мільйон підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться з шанувальниками майже всім, що трапляється у її житті.

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Послаблення карантину дозволили моделям частково повернутись до звичайних буднів, тож нещодавно Белла стала головною героїнею нової кампанії Pre- Fall 2020 бренду Helmut Lang. На чорно-білих кадрах дівчина позує у стильних образах, які лише підкреслюють її вроду та ефектну фігуру. Зацініть!

Гортайте галерею:

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