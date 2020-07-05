Дівчина тижня: відверта фітнес-модель Яніта Янчева, яка заводить своїми формами (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Яніта Янчева, – відома 33-річна фітоняшка з Болгарії, яка не дає спокою своїми пікантними знімками.

Знайомимо тебе сьогодні ближче зі знаменитою болгарською фітоняшкою Янітою Янчевою – дипломованою фітнес-тренеркою і просто моделлю з витонченою фігурою, у якої уже майже 2-мільйонна армія шанувальників в Instagram. Та це й не дивно, адже красуня часто публікує на своїй сторінці у соцмережі пікантні кадри, які не дають спокою чоловікам по всьому світу.

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Дата народження: 10 лютого 1987 року (33 роки);

Зріст: 169 см;

Вага: 50 кг.

Яніта Янчева починала свій шлях у спорті, займаючись художньою гімнастикою. Її життя круто змінилася у 2008 році, коли спортсменка стала учасницею передачі "Останній герой". У цей період дівчина за 50 днів схудла на 8 кг, після чого записалася у зал.

Зараз на сторінку красуні в Instagram підписано понад 1,7 мільйона користувачів, але кількість поціновувачів естетики жіночого тіла стає дедалі більшою. Дівчина регулярно викладає, не лише корисну інформацію та відеотренування, але й частенько заводить мережу голими фото, найвідвертіші з яких ми відібрали для тебе. Насолоджуйся:

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