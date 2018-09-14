Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Ідеальна пара: Брітні Спірс показала фото з коханим

  • 50
Брітні Спірс показала фото з бойфрендом - фото 1
Брітні Спірс показала фото з бойфрендом / instagram.com/britneyspears

Поп-зірка Брітні Спірс потішила шанувальників романтичним знімком зі своїм бойфрендом.

36-річна американська співачка Брітні Спірс зараз активно їздить з туром #PieceOfMe, однак не забуває і про відпочинок та рідних. Тому на профілі зірки в соцмережі Instagram, де понад 21 млн підписників, періодично з'являються світлини білявки поза сценою. Нещодавно зірка показала архівне фото зі своїм бойфрендом Семом Асгарі, який працює персональним тренером та моделлю. Фанатам настільки припало до душі фото, що вони засипали пару компліментами.

І ще: Брітні Спірс похизувалась спортивним тілом у бікіні

Читайте також: Брітні Спірс показала запальні танці у Парижі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай Радіо МАКСИМУМ і вигравай квитки на концерт Енріке Іглесіаса
  • 12:30, 11 вересня
  • 282
Капітан Марвел: все про персонажа та фільм
  • 18:00, 10 вересня
  • 421
Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня для всіх знаків Зодіаку
  • 9:57, 10 вересня
  • 712
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Брітні Спірс