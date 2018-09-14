Ідеальна пара: Брітні Спірс показала фото з коханим

Поп-зірка Брітні Спірс потішила шанувальників романтичним знімком зі своїм бойфрендом.

36-річна американська співачка Брітні Спірс зараз активно їздить з туром #PieceOfMe, однак не забуває і про відпочинок та рідних. Тому на профілі зірки в соцмережі Instagram, де понад 21 млн підписників, періодично з'являються світлини білявки поза сценою. Нещодавно зірка показала архівне фото зі своїм бойфрендом Семом Асгарі, який працює персональним тренером та моделлю. Фанатам настільки припало до душі фото, що вони засипали пару компліментами.

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