Брітні Спірс похизувалась спортивним тілом у бікіні

Поп-зірка Брітні Спірс все ще насолоджується теплом та показує свої форми у купальнику.

36-річна американська співачка Брітні Спірс зараз активно їздить з туром #PieceOfMe, однак не забуває і про відпочинок. Тому на профілі зірки в соцмережі Instagram, де понад 21 млн підписників, періодично з'являються світлини з білявкою поза сценою. Нещодавно зірка показала, що концерти зовсім не змінили її фізичну форму, похизувавшись струнким тілом у купальнику. До того ж, Брітні спитала прихильників, як краще: з розпущеними локонами чи зібраними у хвіст.

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