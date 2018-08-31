Брітні Спірс показала запальні танці у Парижі

Поп-зірка Брітні Спірс поділилась частинкою з виступу у Парижі, вразивши фанатів спокусливим вбранням та танцями.

36-річна американська співачка Брітні Спірс зараз активно гастролює світом у рамках туру Piece of Me. Нещодавно зірка виступила у Парижі і не змогла не поділитись зі своїми шанувальниками улюбленими моментами з виступу. Відповідні відео з'явилось на профілі Спірс в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 20 млн осіб. На записі виконавиці у доволі відвертому костюмі активно танцює та навіть лежить на сцені. Готові побачити ефектний виступ?

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Гортайте галерею відео:

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 30 Авг 2018 в 12:36 PDT

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 30 Авг 2018 в 2:57 PDT

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