Ідеальна фігура відомої моделі підкорила мережу: відверті кадри

Бразильська супермодель і учасниця шоу Victoria's Secret Алессандра Амбросіо знялася в пікантних образах на березі океану. Невеликим роликом з фотосесії зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросіо продемонструвала короткий пікантний міні-фільм, в якому вона позує у відвертих образах. На кадрах красуня постала у декількох відвертих купальниках, які частково оголювали груди і сідниці моделі. Зірка вибирала пози, що вигідно підкреслювали її фігуру.

І ще: Міс Всесвіт 2012 роздяглась для журналу Maxim (18+)

Знімки зроблені в рамках рекламної кампанії колекції Gal Floripa. Користувачі мережі відзначають, що у свої 38 років супермодель виглядає ідеально.

Читайте також: Сексуальна модель Ельза Хоск знялася напівоголеною: пікантні фото (18+)