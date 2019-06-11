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Сексуальна модель Ельза Хоск знялася напівоголеною: пікантні фото (18+)

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Ельза Хоск - фото 1
Ельза Хоск / instagram

Шведська топ-модель Ельза Хоск знялася в сміливій рекламній фотосесії. На деяких знімках вона позує частково оголеною.

Відома манекенниця з Швеції Ельза Хоск знялася у відвертій фотосесії для реклами одягу і аксесуарів. Фото були опубліковані на її сторінці в Instagram і набрали десятки тисяч лайків.

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На одному зі знімків манекенниця позує топлес, прикривши груди шкіряною поясною сумкою. Інші знімки демонструють її в різних вбраннях, серед яких дуже відверті топи, міні-сукні і міні-спідниці.

Сексуальна модель Ельза Хоск знялася напівоголеною: пікантні фото (18+) - фото 333499

Сексуальна модель Ельза Хоск знялася напівоголеною: пікантні фото (18+) - фото 333500

Сексуальна модель Ельза Хоск знялася напівоголеною: пікантні фото (18+) - фото 333501

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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