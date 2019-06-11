Міс Всесвіт 2012 роздяглась для журналу Maxim (18+)

Модель та переможниця конкурсу Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо потішила фанатів сексуальними фото зі зйомки для відомого чоловічого журналу Maxim. Тут спекотно!

27-річна американська модель Олівія Калпо за останні кілька років лише закріпила свої позиції у якості блогера, адже веде профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 4 млн осіб, адже вона ледь не щодня ділиться свіжими знімками зі свого життя.

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Нещодавно Олівія стала героїнею нового номера популярного чоловічого видання Maxim. Для нього Міс Всесвіт 2012 не посоромилась роздягтись та показати свою струнку фігуру.

"Я завжди із захватом дивилась на Maxim Hot 100. Там було чимало розумних та успішних жінок, які надихнули мене на мою кар'єру, тому ця обкладинка справді важлива для мене. Досі не віриться!", – відзначила модель у коментарі.

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