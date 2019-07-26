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Глава Huawei показав оновлений варіант складного смартфона Mate X

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Huawei доопрацювала свій гнучкий Mate X - фото 1
Huawei доопрацювала свій гнучкий Mate X

Не тільки Samsung вирішив доопрацювати конструкцію свого складного смартфона перед початком продажів, але й компанія Huawei. Днями мережею розлетілися фотографії генерального директора Huawei зі споживчого бізнесу Річарда Ю, котрий використовує на публіці гнучкий Mate X. Гаджет зазнав змін.

При уважному вивченні нових фотографій Huawei Mate X можна помітити кілька явних відмінностей від показаного на початку року прототипу. По-перше, в оновленому варіанті чітко видно четверту камеру, заявлену в описі пристрою. Вважається, що це ToF-сенсор, якого в ранній версії смартфона не було зовсім або ж він повністю зливався з корпусом. Другою помітною зміною стала збільшена кнопка з червоною вставкою для роз'єднання двох половин смартфона.

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Можна також зауважити, що бічне "руків'я", де розташовані камери і центральна частина в місці вигину в новій версії покриті текстурованим композитним матеріалом, схожим на вуглецеве волокно. З огляду на високу ціну пристрою, це насправді може бути вуглецеве волокно.

Глава Huawei показав оновлений варіант складного смартфона Mate X - фото 343715

Глава Huawei показав оновлений варіант складного смартфона Mate X - фото 343716

Глава Huawei показав оновлений варіант складного смартфона Mate X - фото 343717

Глава Huawei показав оновлений варіант складного смартфона Mate X - фото 343718

Глава Huawei показав оновлений варіант складного смартфона Mate X - фото 343719

На екрані немає навігаційних клавіш, так що управління смартфоном, ймовірно, буде здійснюватися за допомогою жестів. Крім того, на дисплеї не видно складки по центру, яка була добре помітна на початку року. Можливо, Huawei допрацювала і цей момент.

За останніми даними, офіційний випуск Mate X запланований на вересень цього року.

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Джерело: XDA developers
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