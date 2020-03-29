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Футболіст "Динамо" Віктор Циганков кардинально змінив імідж: фото

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Віктор Циганков - фото 1
Віктор Циганков / instagram

Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков під час карантину вирішив кардинально змінити імідж. Таким чином український футболіст вирішив проблему з неможливістю звернутися до перукаря.

Так, футболіст Віктор Циганков поголився налисо і похизувався новою зачіскою в Instagram. Як вам така кардинальна і смілива зміна в образі спортсмена?

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Футболіст 'Динамо' Віктор Циганков кардинально змінив імідж: фото - фото 394819
Футболіст 'Динамо' Віктор Циганков кардинально змінив імідж: фото - фото 394818

Вважається, що наявність рудоволосого футболіста в складі київського "Динамо" приносить команді успіх. Такої думки дотримувався легендарний наставник киян Валерій Лобановський, в його команді завжди присутні руді спортсмени, а головним улюбленцем метра був нинішній головний тренер команди Олексій Михайличенко. Тепер у розпорядженні Михайличенко залишається тільки один рудоволосий – захисник Артем Шабанов.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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