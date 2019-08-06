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IBAN: що це таке і чому українські банки змінюють рахунки клієнтів
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З 5 серпня клієнти українських банків почали отримувати повідомлення про те, що їхні банківські рахунки змінені відповідно до європейського стандарту IBAN. Розповідаємо, що треба знати про нововведення.
Стандарт IBAN запрацював в Україні 5 серпня, але до 31 жовтня будуть працювати рахунки в обох варіаціях. Уже з 1 листопада застосування IBAN стане обов'язковим для клієнтів усіх банків України при здійсненні переказів коштів як в національній, так і в іноземних валютах.
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IBAN (International Bank Account Number) – це стандартна система банківського рахунку в країнах ЄС. Кожна країна самостійно встановлює структуру номера рахунку IBAN за стандартом ISO 13616.
Раніше номер банківського рахунку в Україні складався з 14 символів, а код банку в документах зазначався окремо. Тепер за стандартом IBAN банківські рахунки будуть складатись з 29 букв і цифр:
- код України (дві літери);
- великі червоні літери для запобігання помилок (дві цифри);
- код банку (6 цифр);
- рахунок клієнта, довжина номера рахунку не є фіксованою (до 31 жовтня 2019 – від 5 до 14 символів, з 1 листопада 2019 – від 5 до 19 символів).
Клієнтам банків не потрібно буде нічого робити. Банки все роблять самостійно!
При цьому зміна стосується тільки номерів банківських рахунків. Платіжні карти залишаться дійсними. Банки самі повідомлять контролюючі органи про те, що рахунки компаній і ФОПів помінялися відповідно до стандарту IBAN.
У Національному банку України вважають, що переведення банківських рахунків на новий стандарт дозволить наблизити український платіжний простір до європейського та сприятиме подальшій модернізації системи електронних платежів. Також зазначається, що до стандарту IBAN грошові перекази як в межах країни, так і за кордон будуть здійснюватися швидше.
Крім цього, завдяки введенню IBAN буде простіше ідентифікувати платника і одержувача коштів, а також банк України, який їх обслуговує. У НБУ запевняють, що за допомогою євростандарту вдасться уникнути помилок в реквізитах рахунків, адже тепер код банку та розрахунковий рахунок замінить номер банківського рахунку за стандартом IBAN.
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