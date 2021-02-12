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І навіть коли – Віктор Винник і МЕРІ презентували пісню до Дня усіх закоханих
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Уже понад чверть століття в Україні відзначають свято усіх закоханих – День святого Валентина. Оскільки провідною темою у пісенній творчості завжди було, є і буде кохання, то часто у переддень цього свята музиканти презентують свої найромантичніші пісні. Не стали винятком Віктор Винник і гурт МЕРІ!
Віктор Винник і МЕРІ цьогоріч також вирішили потішити своїх прихильників новинкою. Хоча пісня під назвою "І навіть коли" увійшла до минулорічного альбому команди "Снайпери-Амури", і багато хто її вже чув і полюбив, однак для радіоаудиторії вона ще не надто відома. Тому музиканти вирішили презентувати її саме тепер.
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Віктор Винник характеризує нову пісню дуже просто: "Ця композиція – одна із тих, текст якої говорить сам за себе. Адже там є такі слова: "Можливо, хтось тебе полюбить краще, можливо, хтось тобі прихилить небо, але ніколи і ніхто, і нізащо не буде так дивитися на тебе, як я…".
Важливо зазначити, що трек "І навіть коли" особливо зацікавив інтернет-слухачів. Майже за рік перебування на музичних платформах пісню було багато разів прослухали та завантажили.
І навіть коли – Віктор Винник і гурт МЕРІ, слухайте новинку до Дня закоханих:
Фронтмен гурту Віктор Винник також зауважив, що пісня спродюсована у класичній манері та стилістиці гурту МЕРІ: жодної електроніки, тільки живі інструменти.
І хоч у репертуарі Віктора Винника і МЕРІ вже є пісня, яка свого часу стала гімном святкування Дня Валентина, її назва "Kiss на біс". Музиканти вважають, що не буває забагато пісень про кохання. Тому для усіх поціновувачів справжньої української музики – романтична і дещо сумна "І навіть коли".
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