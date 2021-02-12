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ОКЕАН ЕЛЬЗИ – #БезТебеМенеНема: дивіться кумедний анімаційний кліп про справжнє кохання
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Океан Ельзи презентує нову пісню #БезТебеМенеНема та, вперше, замість відеокліпу – анімаційну історію до неї. Дивимося та насолоджуємося!
Пісня #БезТебеМенеНема увійде до нового альбому Океану Ельзи. А почути її наживо у повноформатному концерті, за прогнозами Святослава Вакарчука, вдасться вже під час великого туру ОЕ, орієнтовно у 2022 році.
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«Мабуть, це найтанцювальніший трек, який ми записували у своєму житті. Ми зробили несподіваний відеоряд і це перше відео Океану Ельзи для якого намалювали мультфільм. Режисерка, сценаристка та художниця Оксана Курмаз створила неймовірні образи! Головними героями стала парочка котиків з їх непростими, милими і дуже справжніми стосунками", – зазначив Вакарчук.
А ось, що каже про кліп сама Оксана Курмаз: "Справжні почуття просякнуті розумінням, ніжністю, дбайливим ставленням одне до одного. У гонитві за успіхом так легко забути про необхідність підтримки своїх почуттів до близьких. Та любов покаже шлях і все розставить по місцях...".
Дивитись онлайн кліп Океан Ельзи – #БезТебеМенеНема:
До речі, герої анімації #БезТебеМенеНема отримали свої персональні гіф-стікери, які можна використовувати під час створення будь-яких власних сторіс у Facebook та Instagram, увівши в пошук "okeanelzy" або "beztebe".
#БезТебеМенеНема – Океан Ельзи
десь там, де нас нема
в минулому житті
я міг би жити там
у власній простоті
але з'явилась ти
назавжди, мов на мить
і вже моя душа, мов у вогні кричить
чуєш?
без тебе мене нема,
без тебе мене нема
без тебе холодна ніч
і літо немов зима
я знаю все буде добре,
історія не нова
та зараз ти не зі мною,
а без тебе мене нема
я міг би стати всім
блаженним чи пустим
я ліз би по горбам
у свій Єрусалим,
але зявилась ти
на мить, мов назавжди
і хриплий голос мій
кричить тобі не йди
чуєш?
без тебе мене нема,
без тебе мене нема
без тебе холодна ніч
і літо немов зима
я знаю все буде добре,
історія не нова
та зараз ти не зі мною,
а без тебе мене нема
без тебе мене нема,
без тебе мене нема
без тебе холодна ніч
і літо немов зима
я знаю все буде добре
та поки це лиш слова
бо зараз ти не зі мною,
а без тебе мене нема
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