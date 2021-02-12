ОКЕАН ЕЛЬЗИ – #БезТебеМенеНема: дивіться кумедний анімаційний кліп про справжнє кохання

Океан Ельзи презентує нову пісню #БезТебеМенеНема та, вперше, замість відеокліпу – анімаційну історію до неї. Дивимося та насолоджуємося!

Пісня #БезТебеМенеНема увійде до нового альбому Океану Ельзи. А почути її наживо у повноформатному концерті, за прогнозами Святослава Вакарчука, вдасться вже під час великого туру ОЕ, орієнтовно у 2022 році.

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«Мабуть, це найтанцювальніший трек, який ми записували у своєму житті. Ми зробили несподіваний відеоряд і це перше відео Океану Ельзи для якого намалювали мультфільм. Режисерка, сценаристка та художниця Оксана Курмаз створила неймовірні образи! Головними героями стала парочка котиків з їх непростими, милими і дуже справжніми стосунками", – зазначив Вакарчук.

А ось, що каже про кліп сама Оксана Курмаз: "Справжні почуття просякнуті розумінням, ніжністю, дбайливим ставленням одне до одного. У гонитві за успіхом так легко забути про необхідність підтримки своїх почуттів до близьких. Та любов покаже шлях і все розставить по місцях...".

Дивитись онлайн кліп Океан Ельзи – #БезТебеМенеНема:

До речі, герої анімації #БезТебеМенеНема отримали свої персональні гіф-стікери, які можна використовувати під час створення будь-яких власних сторіс у Facebook та Instagram, увівши в пошук "okeanelzy" або "beztebe".

#БезТебеМенеНема – Океан Ельзи

десь там, де нас нема

в минулому житті

я міг би жити там

у власній простоті

але з'явилась ти

назавжди, мов на мить

і вже моя душа, мов у вогні кричить

чуєш?

без тебе мене нема,

без тебе мене нема

без тебе холодна ніч

і літо немов зима

я знаю все буде добре,

історія не нова

та зараз ти не зі мною,

а без тебе мене нема

я міг би стати всім

блаженним чи пустим

я ліз би по горбам

у свій Єрусалим,

але зявилась ти

на мить, мов назавжди

і хриплий голос мій

кричить тобі не йди

чуєш?

без тебе мене нема,

без тебе мене нема

без тебе холодна ніч

і літо немов зима

я знаю все буде добре,

історія не нова

та зараз ти не зі мною,

а без тебе мене нема

без тебе мене нема,

без тебе мене нема

без тебе холодна ніч

і літо немов зима

я знаю все буде добре

та поки це лиш слова

бо зараз ти не зі мною,

а без тебе мене нема

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