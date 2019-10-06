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Coca-Cola представила пляшку з океанічного пластику

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Пляшка створена з океанічного пластику - фото 1
Пляшка створена з океанічного пластику

Компанія Coca-Cola випустила першу в світі пластикову пляшку, виконану з переробленого океанічного пластику. Прототип розробки бренд показав у прес-релізі.

За словами компанії, для тесту створили приблизно 300 пляшок.

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Відзначається, що кожна з них на 25% складається з пластикового сміття, зібраного на 84 пляжах Іспанії та Португалії. Завдяки "проривним технологіям", пише Coca-Cola, їй вдалося перетворити неякісне сміття на матеріал, придатний для напою.

У масове виробництво нову пляшку запустять ближче до 2020 року.

Наразі занадто багато обмежених ресурсів світу перетворюються на відходи. Ми знаємо, що нам потрібно робити більше, щоб це виправити, – прокоментував нові плани компанії Тім Бретт, керівник Coca-Cola в Європі.

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Джерело: coca-colacompany
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