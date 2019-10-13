Науковці проїхалися по електромобілях: як вони впливають на довкілля

Ви не повірите, але екологи назвали шкідливими не лише автомобілі з двигунами внутрішнього згорання, а й електрокари. З такою заявою виступили американські науковці, які з'ясували, що транспорт забруднює довкілля не лише вихлопними газами. Левова частка шкоди припадає на шини!

Поки екологи по всьому світу люто вимагають від влади заборонити транспорт з традиційними двигунами внутрішнього згоряння, а виробники автомобілів наввипередки презентують все нові і нові моделі з електричними силовими установками, вчені з Сан-Франциско з'ясували, що проблема із забрудненням довкілля полягає не тільки у вихлопних газах.

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Виявилося, що основним джерелом забруднення прибережних вод є шини. Продукти їх зношування складають майже половину виявлених на узбережжі Тихого океану семи трильйонів часток мікропластику, які потрапляють туди з поверхні автомобільних доріг разом з дощовою водою через каналізацію.

Винними у забрудненні довкілля є саме шини

Ці частинки часто містять такі токсичні хімічні добавки, як антипірени та пластифікатори. Частина мікропластику тоне в океані та накопичується на дні, однак найвища концентрація частинок зафіксована в стічних водах і зливних стоках.

Міністр навколишнього середовища Каліфорнії Джаред Блюменфельд вже ознайомився з результатами дослідження і заявив, що владі необхідно вживати будь-які заходи, які не дозволять посилити проблему. Перш за все, вважає чиновник, потрібно змусити американців пересідати з особистого транспорту, нехай навіть електричного, на громадський.

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