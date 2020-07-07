Hyundai розкрив подробиці оновленого кросовера Santa Fe 2020

Hyundai розкрив деякі подробиці про свій оновлений флагманський кросовер Hyundai Santa Fe, чиї продажі мають початися вже найближчим часом.

Семимісний Hyundai Santa Fe 2020 року – це перша європейська модель Hyundai, яка побудована на абсолютно новій платформі третього покоління. Автомобілі, створені на цій платформі, як стверджує південнокорейський автогігант, матимуть чудову продуктивність, ефективність, безпеку, а також покращений комфорт.

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Оновлений Hyundai Santa Fe трохи більше, ніж його попередник. Його довжина дорівнює 4785 мм, ширина 1900 мм, а висота 1685 мм. Він став більш аеродинамічним, ніж раніше. Покращена його керованість. Вперше в своїй історії Santa Fe отримає м'яку гібридну силову установку.

Потужність м'якого гібрида з новим чотирициліндровим 1,6 л бензиновим турбодвигуном і електромотором складе 227 к.с. Santa Fe PHEV надійде в продаж в 2021 році. Потужність його гібридної силової установки досягне 261 к.с. На електротязі він проїде 64 км. Покупцям також запропонують версію з модернізованим 2,2 л дизельним мотором. Він важить на 19,5% менше, ніж старий 2,2 л дизель.

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