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Hyundai розкрив подробиці оновленого кросовера Santa Fe 2020

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Santa Fe 2020 - фото 1
Santa Fe 2020 / drive

Hyundai розкрив деякі подробиці про свій оновлений флагманський кросовер Hyundai Santa Fe, чиї продажі мають початися вже найближчим часом.

Семимісний Hyundai Santa Fe 2020 року – це перша європейська модель Hyundai, яка побудована на абсолютно новій платформі третього покоління. Автомобілі, створені на цій платформі, як стверджує південнокорейський автогігант, матимуть чудову продуктивність, ефективність, безпеку, а також покращений комфорт.

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Оновлений Hyundai Santa Fe трохи більше, ніж його попередник. Його довжина дорівнює 4785 мм, ширина 1900 мм, а висота 1685 мм. Він став більш аеродинамічним, ніж раніше. Покращена його керованість. Вперше в своїй історії Santa Fe отримає м'яку гібридну силову установку.

Потужність м'якого гібрида з новим чотирициліндровим 1,6 л бензиновим турбодвигуном і електромотором складе 227 к.с. Santa Fe PHEV надійде в продаж в 2021 році. Потужність його гібридної силової установки досягне 261 к.с. На електротязі він проїде 64 км. Покупцям також запропонують версію з модернізованим 2,2 л дизельним мотором. Він важить на 19,5% менше, ніж старий 2,2 л дизель.

Hyundai розкрив подробиці оновленого кросовера Santa Fe 2020 - фото 414267

Hyundai розкрив подробиці оновленого кросовера Santa Fe 2020 - фото 414268

Hyundai розкрив подробиці оновленого кросовера Santa Fe 2020 - фото 414269

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Джерело: drive
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