Audi створили перший в світі електромобіль з трьома моторами

Кросовер Audi e-tron quattro S виявився першим серійним електромобілем з трьома моторами. Багато виробників обіцяли щось подібне, але Audi обігнала всіх.

Новий Audi e-tron S отримав один мотор спереду і два ззаду. При цьому останні відповідають за різні колеса для інтелектуального розподілу тяги по сторонах. У режимі максимальної віддачі потужність силової установки злегка перевищує 500 к.с. і майже доходить до 1000 Нм.

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Але такі характеристики доступні протягом декількох секунд. В цивільних режимах потужність менше, але її поки не розкривають. Для порівняння, в двомоторному виконанні електромобіль Audi e-tron quattro пропонує 408 к.с.

Розгін до 100 км / год займає 4,5 с, а максимальна швидкість обмежена 210 км / год. Також від стандартних кросоверів Audi спортивні електромобілі мають відрізнятися завдяки азартній керованості. Версія S з'явилася не тільки у класичного e-tron, але і у Audi e-tron Sportback.

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