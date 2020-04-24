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Американець втік від поліції на крихітному Smart: відео погоні

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Американець втік від поліції на крихітному Smart: відео погоні - фото 1

Житель американського штату Арізона на автомобілі Smart Fortwo першого покоління умудрився відірватися від переслідування поліцейських і перетнув кордон штату. Відео захоплюючої погоні опублікували у мережі.

Поліцейські почали переслідувати водія Smart ще на парковці супермаркету. Продавець, запідозривши чоловіка у крадіжці, викликав копів. Правоохоронці спробували затримати підозрюваного, однак той сів за кермо свого двомісного авто і спробував втекти. Почалася справжня погоня з рухом на червоні сигнали світлофора і низкою поліцейських авто з мигалками. Водій Smart Fortwo навіть примудрився об'їхати кілька поліцейських стрічок з шипами.

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Зрештою поліцейські вирішили не наражати на небезпеку самого лихача і інших учасників дорожнього руху та погоню припинили. Однак про зловмисника повідомили своїм колегам в сусідньому штаті.

Як тільки підозрюваний виїхав за межі Арізони, то поліцейські-сусіди на позашляховиках змогли загнати Smart на узбіччя і перекрили міні-авто рух. Водія заарештували.

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Джерело: fox10phoenix
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