Хвилька ностальгії: у мережі з'явилися архівні інтерв'ю Ді Капріо, Рівза, Сміта та Пітта

Телеканал E! News опублікував свої перші інтерв'ю з Кіану Рівзом, Бредом Піттом, Леонардо Ді Капріо і Віллом Смітом на честь свого тридцятиріччя. Пропонуємо вам глянути на ще юних акторів, які згодом стануть улюбленцями мільйонів людей по всьому світу.

В інтерв'ю з Кіану Рівзом часів 1990-х актора складно впізнати через довге волосся, яке закриває все його обличчя. У тій розмові Рівз поділився, що головне для нього – це хороша роль і хороша історія. На той момент актор знімався у фільмі "Неймовірні пригоди Білла і Теда".

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Бред Пітт у 1990 році виконував роль Уокера Лавджоя в серіалі "Славні дні" і не міг вимовити ім'я свого героя без сміху.

Гей, не я давав йому ім'я. Але що поробиш, ніхто з нас не вибирає ім'я при народженні, – сказав Пітт, сміючись.

Також він поділився, що ніколи не думав ставати актором, оскільки виріс у Міссурі.

Леонардо Ді Капріо у 1990 році виконував роль Гаррі Бакмена у серіалі "Батьки". В інтерв'ю 1993 року актор розповів, що його юний вік допоможе йому просунутися в кар'єрі, а також назвав своїх улюблених акторів. Це були Джо Пеші і Джек Ніколсон. Ді Капріо додав: "Мені подобається увага! І мені подобається, коли у мене беруть інтерв'ю!".

Вілл Сміт в інтерв'ю 1990 року поділився: "Люди кажуть, що їм потрібно відпочити. Але я не відпочиваю, адже я молодий. Відпочинок потрібен, коли тобі 70 років". На той момент Сміт знімався в серіалі "Принц з Беверлі-Хіллз", і, за його словами, дехто вважав, що він занадто сильно залучений у проєкт.

Нагадаємо, нещодавно з'явився трейлер продовження комедії "Неймовірні пригоди Білла і Теда" з Кіану Рівзом. Фільм випустять через 31 рік після виходу оригіналу.

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