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Гамору у Вартових Галактики могла зіграти інша актриса: чому вона відмовилась від ролі?

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Гамору могла зіграти інша актриса - фото 1
Гамору могла зіграти інша актриса

Неймовірній Зої Салдана сьогодні – 42. Утім, нещодавно виявилося, що замість неї у "Вартових Галактики" Гамору могла зіграти абсолютно інша актриса. Дізнайтесь, хто вона і чому відмовилась від зйомок у стрічці Marvel?

В інтерв'ю для Comicbook популярна голлівудська актриса Аманда Сейфрід розповіла, як їй пропонували роль Гамори в "Вартових Галактики" Джеймса Ганна і чому вона відмовилася від знімання.

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Як з'ясувалося, у всьому винен грим. На актрису також вплинув досвід Дженніфер Лоуренс, котра грала Містик в "Людях Ікс" і проводила години у гримерів.

Я часто думаю про це. Я не великий шанувальник фільмів Marvel, тому, напевно, подумала: "Ні, не хочу бути зеленою. Занадто багато роботи". Пам'ятаю, як Дженніфер Лоуренс розповідала, як багато йшло часу на те, щоб зробити її синьою. Я подумала: "Це ж пекло на Землі". Адже ти потім йдеш на майданчик, проводиш там всього кілька годин і тобі доводиться все змивати. Це і стало причиною, – зізналась Сейфрід.

У результаті Гамора стала Зої Салдана, зірка "Аватара" і "Зоряного шляху". Очікується, що вона повернеться до ролі у третій частині "Вартових Галактики".

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Джерело: Comic Book
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