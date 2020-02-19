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Художник зібрав архів стрижок Марка Цукерберга за допомогою штучного інтелекту: фотофакт

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Зачіски Марка Цукерберга - фото 1
Зачіски Марка Цукерберга / Twitter

Американський художник Сем Лавін зібрав вражаючу колекцію з 387 стрижок Марка Цукерберга. Він отримав їх, проаналізувавши фотографії засновника Facebook за допомогою загальнодоступної нейромережі, яка знаходить на зображеннях людей зачіски та вирізає їх.

Своїм незвичайним архівом Лавін поділився у Twitter. "Тільки що виявив детектор волосся з відкритим вихідним кодом і застосував його до сотень фотографій Цукерберга, щоб отримати те, що я вважаю поки найповнішим архівом стрижок Цукерберга. Спасибі дослідникам в галузі штучного інтелекту!".

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Пізніше чоловік додав: "Марк Цукерберг – один з найбагатших людей у світі. Він може вибрати будь-яку зачіску, яку ми навіть уявити собі не можемо, але все ж таки вибрав саме цю. Чому?".

Приблизна відповідь, яку можна віднести й до цього питання, пролунала ще у 2014 році. Тоді Цукерберг сказав, що часто носить одну й ту ж футболку, тому що не хоче витрачати енергію на прийняття тих чи інших дрібних рішень. Засновник Facebook пояснив, що таким чином він може присвятити більше уваги глобальним проблемам.

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Джерело: mashable
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