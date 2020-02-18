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Instagram знову змінить новинну стрічку

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Instagram поверне порядок дописів у стрічці - фото 1
Instagram поверне порядок дописів у стрічці

Соцмережа Instagram незабаром може знову змінити вигляд своєї стрічки, чим потішить багатьох користувачів. Детальніше читайте далі.

Платформа Instagram постійно працює над оновленнями, але деякі вона все ж вирішила скасувати. Йдеться про стрічку дописів, яка зараз базується на рішення нейромереж. Ще у 2016 році соцмережа вирішила попрощатись з хронологічним порядком оновлень у стрічці.

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Тож користувачі бачили всі дописи лише тих людей, за якими не просто стежать, а ще й активно лайкають та коментують. З часом всі змирились з нововведеннями, але нещодавно IT-блогерка з Гонконгу Джейн Манчун Вонг помітила, що стрічка мережі знову почала змінюватись.

via GIPHY

Дівчина заявляє, що вже зараз Instagram тестує хронологічну стрічку дописів. Тому є ймовірність того, що незабаром користувачі бачитимуть не тільки обрані знімки, а всі.

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Джерело: ЙОД
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