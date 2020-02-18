Instagram знову змінить новинну стрічку

Соцмережа Instagram незабаром може знову змінити вигляд своєї стрічки, чим потішить багатьох користувачів. Детальніше читайте далі.

Платформа Instagram постійно працює над оновленнями, але деякі вона все ж вирішила скасувати. Йдеться про стрічку дописів, яка зараз базується на рішення нейромереж. Ще у 2016 році соцмережа вирішила попрощатись з хронологічним порядком оновлень у стрічці.

І ще: YouTube з'являтимуться оплески: у кого і для чого

Тож користувачі бачили всі дописи лише тих людей, за якими не просто стежать, а ще й активно лайкають та коментують. З часом всі змирились з нововведеннями, але нещодавно IT-блогерка з Гонконгу Джейн Манчун Вонг помітила, що стрічка мережі знову почала змінюватись.

Дівчина заявляє, що вже зараз Instagram тестує хронологічну стрічку дописів. Тому є ймовірність того, що незабаром користувачі бачитимуть не тільки обрані знімки, а всі.

Читайте також: Названі нові небезпечні програми для Android: повний список