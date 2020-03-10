Художник створює неймовірні портрети тварин з квіткових композицій: вражаючі фото

Художник Раку Іноуе прославився на весь світ кілька років тому завдяки створенню комах з квіток, листя, гілочок і інших натуральних матеріалів. За останні два роки Раку поліпшив свої навички і від метеликів та павучків перейшов до більших тварин. І ось як це виглядає зараз.

На свої роботи хлопця надихнула ікебана – японське мистецтво створення композицій з сухих і живих квітів, листя, гілок і коренів. Кожне творіння Раку унікальне. Матеріали він вибирає залежно від настрою, характеру тварини та пори року.

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Тигри, слони, панди – це лише малий список звірів, яких талановитий художник зображує за допомогою рослин.

Художник, який виріс в Японії, проводив кожне літо разом зі своєю бабусею, яка жила в сільській місцевості недалеко від Хіросіми. "Одного разу було дуже вітряно, тому з рожевого куща на землю впало дуже багато пелюсток. Я підібрав їх і зробив свою найпершу комаху. Саме з цього почалася моя любов до квіткових композицій. Зараз я намагаюся розсунути рамки і межі квіткового мистецтва", – розповів хлопець.

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