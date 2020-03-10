Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Художник створює неймовірні портрети тварин з квіткових композицій: вражаючі фото

  • 28
Художник створює неймовірні портрети тварин з квіткових композицій: вражаючі фото - фото 1

Художник Раку Іноуе прославився на весь світ кілька років тому завдяки створенню комах з квіток, листя, гілочок і інших натуральних матеріалів. За останні два роки Раку поліпшив свої навички і від метеликів та павучків перейшов до більших тварин. І ось як це виглядає зараз.

На свої роботи хлопця надихнула ікебана – японське мистецтво створення композицій з сухих і живих квітів, листя, гілок і коренів. Кожне творіння Раку унікальне. Матеріали він вибирає залежно від настрою, характеру тварини та пори року.

І ще: Дизайнер робить сумки у вигляді дуже реалістичних кішок: фотофакт

Тигри, слони, панди – це лише малий список звірів, яких талановитий художник зображує за допомогою рослин.

Художник, який виріс в Японії, проводив кожне літо разом зі своєю бабусею, яка жила в сільській місцевості недалеко від Хіросіми. "Одного разу було дуже вітряно, тому з рожевого куща на землю впало дуже багато пелюсток. Я підібрав їх і зробив свою найпершу комаху. Саме з цього почалася моя любов до квіткових композицій. Зараз я намагаюся розсунути рамки і межі квіткового мистецтва", – розповів хлопець.

Художник створює неймовірні портрети тварин з квіткових композицій: вражаючі фото - фото 390988

Художник створює неймовірні портрети тварин з квіткових композицій: вражаючі фото - фото 390989

Художник створює неймовірні портрети тварин з квіткових композицій: вражаючі фото - фото 390990

Художник створює неймовірні портрети тварин з квіткових композицій: вражаючі фото - фото 390991

Художник створює неймовірні портрети тварин з квіткових композицій: вражаючі фото - фото 390992

Художник створює неймовірні портрети тварин з квіткових композицій: вражаючі фото - фото 390993

Художник створює неймовірні портрети тварин з квіткових композицій: вражаючі фото - фото 390994

Художник створює неймовірні портрети тварин з квіткових композицій: вражаючі фото - фото 390995

Художник створює неймовірні портрети тварин з квіткових композицій: вражаючі фото - фото 390996

Художник створює неймовірні портрети тварин з квіткових композицій: вражаючі фото - фото 390997

Читайте також: Ніби з мультфільмів Дісней: столяр з Нової Зеландії створює "чарівні" комоди (фото)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: відверта порнозірка Лейсі Леннон, яка заводить мережу інтимними фото (18+)
  • 08 березня, 21:45
  • 1346
Гороскоп на тиждень: прогноз для знаків Зодіаку за фільмом Назад у майбутнє
  • Вчора, 12:19
  • 135
Модні чоловічі кросівки: ТОП 5 трендів сезону весна-літо 2020 (фото)
  • 08 березня, 16:50
  • 7211
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне