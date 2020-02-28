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Дизайнер робить сумки у вигляді дуже реалістичних кішок: фотофакт

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Дизайнер робить сумки у вигляді дуже реалістичних кішок: фотофакт - фото 1

Художниця з Японії робить сумки та рюкзаки, які просто шокують своєю схожістю з домашніми улюбленцями. Коштують такі сумки недешево – приблизно тисячу доларів.

Японська дизайнерка Піко Міхо робить нестандартні сумки, які дехто називає моторошними. Аксесуар лякає своєю схожістю на справжніх кішок. Фотографіями своїх робіт дівчина ділиться в Instagram.

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Піко Міхо зізналася, що раніше працювала таксидермістом. Вона заспокоює всіх замовників, що при виготовленні сумки жодна кішка не постраждала.

До речі, ціни на сумки "кусаються". Їхня вартість близько 950 доларів.

Дизайнер робить сумки у вигляді дуже реалістичних кішок: фотофакт - фото 389114

Дизайнер робить сумки у вигляді дуже реалістичних кішок: фотофакт - фото 389115

Дизайнер робить сумки у вигляді дуже реалістичних кішок: фотофакт - фото 389117

Дизайнер робить сумки у вигляді дуже реалістичних кішок: фотофакт - фото 389116

Дизайнер робить сумки у вигляді дуже реалістичних кішок: фотофакт - фото 389118

Дизайнер робить сумки у вигляді дуже реалістичних кішок: фотофакт - фото 389119

Дизайнер робить сумки у вигляді дуже реалістичних кішок: фотофакт - фото 389120

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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