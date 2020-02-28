Дизайнер робить сумки у вигляді дуже реалістичних кішок: фотофакт

Художниця з Японії робить сумки та рюкзаки, які просто шокують своєю схожістю з домашніми улюбленцями. Коштують такі сумки недешево – приблизно тисячу доларів.

Японська дизайнерка Піко Міхо робить нестандартні сумки, які дехто називає моторошними. Аксесуар лякає своєю схожістю на справжніх кішок. Фотографіями своїх робіт дівчина ділиться в Instagram.

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Піко Міхо зізналася, що раніше працювала таксидермістом. Вона заспокоює всіх замовників, що при виготовленні сумки жодна кішка не постраждала.

До речі, ціни на сумки "кусаються". Їхня вартість близько 950 доларів.

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