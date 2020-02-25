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Євробачення

Ніби з мультфільмів Дісней: столяр з Нової Зеландії створює "чарівні" комоди (фото)

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Ніби з мультфільмів Дісней: столяр з Нової Зеландії створює "чарівні" комоди (фото) - фото 1

Житель Нової Зеландії Хенк Верхофф все життя пропрацював столяром. Чоловік вийшов на пенсію, але не закинув улюблену справу. Він почав створювати дивовижні та унікальні меблі.

Фотографіями "чарівних" робіт поділилася дочка Хенка Верхоффа у Facebook. На знімках представлені комоди, які підкорили користувачів мережі своїм незвичайним виглядом. Юзери назвали меблі, які створює новозеландець, чарівними, дивовижними й такими, немов вони опинилися тут просто з диснеївських мультфільмів.

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Ніби з мультфільмів Дісней: столяр з Нової Зеландії створює 'чарівні' комоди (фото) - фото 388387

Сам столяр зазначає, що всі його комоди не тільки оригінальні, але й функціональні. За словами Верхоффа на виготовлення однієї роботи у нього йде близько 100 годин. Меблі чоловіка користуються величезним попитом, проте він поки відмовляється продавати свої комоди, які стоять у нього вдома.

Ніби з мультфільмів Дісней: столяр з Нової Зеландії створює 'чарівні' комоди (фото) - фото 388388

Ніби з мультфільмів Дісней: столяр з Нової Зеландії створює 'чарівні' комоди (фото) - фото 388389

Ніби з мультфільмів Дісней: столяр з Нової Зеландії створює 'чарівні' комоди (фото) - фото 388390

Ніби з мультфільмів Дісней: столяр з Нової Зеландії створює 'чарівні' комоди (фото) - фото 388391

Ніби з мультфільмів Дісней: столяр з Нової Зеландії створює 'чарівні' комоди (фото) - фото 388392

Ніби з мультфільмів Дісней: столяр з Нової Зеландії створює 'чарівні' комоди (фото) - фото 388393

Ніби з мультфільмів Дісней: столяр з Нової Зеландії створює 'чарівні' комоди (фото) - фото 388394

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Джерело: boredpanda
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