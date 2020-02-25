Ніби з мультфільмів Дісней: столяр з Нової Зеландії створює "чарівні" комоди (фото)

Житель Нової Зеландії Хенк Верхофф все життя пропрацював столяром. Чоловік вийшов на пенсію, але не закинув улюблену справу. Він почав створювати дивовижні та унікальні меблі.

Фотографіями "чарівних" робіт поділилася дочка Хенка Верхоффа у Facebook. На знімках представлені комоди, які підкорили користувачів мережі своїм незвичайним виглядом. Юзери назвали меблі, які створює новозеландець, чарівними, дивовижними й такими, немов вони опинилися тут просто з диснеївських мультфільмів.

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Сам столяр зазначає, що всі його комоди не тільки оригінальні, але й функціональні. За словами Верхоффа на виготовлення однієї роботи у нього йде близько 100 годин. Меблі чоловіка користуються величезним попитом, проте він поки відмовляється продавати свої комоди, які стоять у нього вдома.

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