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Художниця з Південної Кореї робить незвичайні прямокутні тату (фото)
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Тема татуювань викликає чимало різних думок, адже комусь вони подобаються, а хтось – проти будь-яких малюнків на тілі. Однак ця південнокорейська художниця створює такі тату, на які цікаво подивитись кожному.
Частина світу досі асоціює татуювання зі злочинами, але сьогодні це лише ще один спосіб прикрасити себе. Справді, чимало тату-майстрів створюють не просто щось банальне чи сумнівне, а справжні витвори мистецтва на своїх клієнтах.
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Сюди ж можна віднести і південнокорейську художницю, яку знають під псевдо tattooist EQ. Її роботи справді можна впізнати серед сотень, адже вона умисно робить татуювання у формі вузьких і довгих смуг, у яких ховається композиція. Така гра з формою та фантазією припала до душі багатьом. Зацініть:
Джерело фото: instagram.com/tattooist_eq
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