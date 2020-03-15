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Художниця з Південної Кореї робить незвичайні прямокутні тату (фото)

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Тату від tattooist EQ - фото 1
Тату від tattooist EQ

Тема татуювань викликає чимало різних думок, адже комусь вони подобаються, а хтось – проти будь-яких малюнків на тілі. Однак ця південнокорейська художниця створює такі тату, на які цікаво подивитись кожному.

Частина світу досі асоціює татуювання зі злочинами, але сьогодні це лише ще один спосіб прикрасити себе. Справді, чимало тату-майстрів створюють не просто щось банальне чи сумнівне, а справжні витвори мистецтва на своїх клієнтах.

І ще: Художниця створює неймовірні тату в стилі епохи Відродження: фото

Сюди ж можна віднести і південнокорейську художницю, яку знають під псевдо tattooist EQ. Її роботи справді можна впізнати серед сотень, адже вона умисно робить татуювання у формі вузьких і довгих смуг, у яких ховається композиція. Така гра з формою та фантазією припала до душі багатьом. Зацініть:

Художниця з Південної Кореї робить незвичайні прямокутні тату (фото) - фото 392156

Художниця з Південної Кореї робить незвичайні прямокутні тату (фото) - фото 392155

Художниця з Південної Кореї робить незвичайні прямокутні тату (фото) - фото 392157

Художниця з Південної Кореї робить незвичайні прямокутні тату (фото) - фото 392160

Художниця з Південної Кореї робить незвичайні прямокутні тату (фото) - фото 392158

Художниця з Південної Кореї робить незвичайні прямокутні тату (фото) - фото 392159

Художниця з Південної Кореї робить незвичайні прямокутні тату (фото) - фото 392161

Художниця з Південної Кореї робить незвичайні прямокутні тату (фото) - фото 392162

Художниця з Південної Кореї робить незвичайні прямокутні тату (фото) - фото 392163

Художниця з Південної Кореї робить незвичайні прямокутні тату (фото) - фото 392164

Художниця з Південної Кореї робить незвичайні прямокутні тату (фото) - фото 392165

Художниця з Південної Кореї робить незвичайні прямокутні тату (фото) - фото 392166

Художниця з Південної Кореї робить незвичайні прямокутні тату (фото) - фото 392167

Художниця з Південної Кореї робить незвичайні прямокутні тату (фото) - фото 392168

Художниця з Південної Кореї робить незвичайні прямокутні тату (фото) - фото 392169

Художниця з Південної Кореї робить незвичайні прямокутні тату (фото) - фото 392170

Художниця з Південної Кореї робить незвичайні прямокутні тату (фото) - фото 392171

Художниця з Південної Кореї робить незвичайні прямокутні тату (фото) - фото 392172

Художниця з Південної Кореї робить незвичайні прямокутні тату (фото) - фото 392173

Джерело фото: instagram.com/tattooist_eq

Читайте також: Дівчинка в 9 років стала наймолодшим тату майстром: цікаві роботи

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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