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Дівчинка в 9 років стала наймолодшим тату майстром: цікаві роботи

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Мая Лу - фото 1
Мая Лу / dailymail

У німецькому місті Тенген живе наймолодший тату майстер на планеті. Маї Лу лише 9 років, а від клієнтів у неї немає відбою!

Дівчинка практично з пелюшок проводить час у тату-салоні своєї матері. Своє перше татуювання вона набила у два роки. Це були "дитячі каракулі". Першими "клієнтами" Маї стали її батьки.

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Дитина постійно вчиться і вдосконалює свою техніку. Мая практикується не тільки на спеціальних поверхнях, а й на всіх охочих, яких більш ніж достатньо. "Я і мої друзі спочатку показували їй різні фішки і тонкощі. Пізніше вона сама почала вивчати особливості роботи і користуватися тату-машинкою. Спочатку їй потрібна була допомога, проте зараз вона чудово знає всі особливості роботи і набиває тату самостійно", – розповіла мати дівчинки Лілі Лу.

У салоні у юного майстра є своє робоче місце. Мати вважає, що донька здібна, проте змушувати її ставати татумейкером не збирається.

Дівчинка в 9 років стала наймолодшим тату майстром: цікаві роботи - фото 385477

Дівчинка в 9 років стала наймолодшим тату майстром: цікаві роботи - фото 385478

Дівчинка в 9 років стала наймолодшим тату майстром: цікаві роботи - фото 385479

Дівчинка в 9 років стала наймолодшим тату майстром: цікаві роботи - фото 385480

Дівчинка в 9 років стала наймолодшим тату майстром: цікаві роботи - фото 385481

Дівчинка в 9 років стала наймолодшим тату майстром: цікаві роботи - фото 385482

Дівчинка в 9 років стала наймолодшим тату майстром: цікаві роботи - фото 385483

Дівчинка в 9 років стала наймолодшим тату майстром: цікаві роботи - фото 385484

Дівчинка в 9 років стала наймолодшим тату майстром: цікаві роботи - фото 385485

Дівчинка в 9 років стала наймолодшим тату майстром: цікаві роботи - фото 385486

Дівчинка в 9 років стала наймолодшим тату майстром: цікаві роботи - фото 385487

Дівчинка в 9 років стала наймолодшим тату майстром: цікаві роботи - фото 385488

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Джерело: dailymail
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