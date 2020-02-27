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Художниця створює неймовірні тату в стилі епохи Відродження: фото

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Тату в стилі епохи Відродження - фото 1
Тату в стилі епохи Відродження

Тату-майстриня та дизайнерка вийшла на новий рівень прикрашання тіла та створює заворожуючі татуювання, на які її надихає епоха Відродження. Не кожен на таке наважиться!

Знайомтесь, Естер Гарсія (Esther Garcia) – талановита художниця та дизайнерка, яка має тату-майстерню в Чикаго. Нещодавно вона відсвяткувала вже 20 років у цій сфері, тож вирішила популяризувати свої нові проєкти, серед яких блекворк поєднується з квітами.

І ще: Дівчинка в 9 років стала наймолодшим тату майстром: цікаві роботи

Більшість її робіт натхненні саме епохою Відродження і виглядають дуже естетично. Звісно ж, такий стиль до душі не кожному, але фото робіт змушують затримати погляд:

Художниця створює неймовірні тату в стилі епохи Відродження: фото - фото 388744

Художниця створює неймовірні тату в стилі епохи Відродження: фото - фото 388745

Художниця створює неймовірні тату в стилі епохи Відродження: фото - фото 388746

Художниця створює неймовірні тату в стилі епохи Відродження: фото - фото 388747

Художниця створює неймовірні тату в стилі епохи Відродження: фото - фото 388748

Художниця створює неймовірні тату в стилі епохи Відродження: фото - фото 388749

Художниця створює неймовірні тату в стилі епохи Відродження: фото - фото 388750

Художниця створює неймовірні тату в стилі епохи Відродження: фото - фото 388751

Художниця створює неймовірні тату в стилі епохи Відродження: фото - фото 388752

Художниця створює неймовірні тату в стилі епохи Відродження: фото - фото 388753

Художниця створює неймовірні тату в стилі епохи Відродження: фото - фото 388754

Художниця створює неймовірні тату в стилі епохи Відродження: фото - фото 388755

Художниця створює неймовірні тату в стилі епохи Відродження: фото - фото 388756

Художниця створює неймовірні тату в стилі епохи Відродження: фото - фото 388757

Художниця створює неймовірні тату в стилі епохи Відродження: фото - фото 388758

Художниця створює неймовірні тату в стилі епохи Відродження: фото - фото 388759

Художниця створює неймовірні тату в стилі епохи Відродження: фото - фото 388760

Художниця створює неймовірні тату в стилі епохи Відродження: фото - фото 388761

Джерело фото: instagram.com/butterstinker/

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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