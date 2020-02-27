Художниця створює неймовірні тату в стилі епохи Відродження: фото

Тату-майстриня та дизайнерка вийшла на новий рівень прикрашання тіла та створює заворожуючі татуювання, на які її надихає епоха Відродження. Не кожен на таке наважиться!

Знайомтесь, Естер Гарсія (Esther Garcia) – талановита художниця та дизайнерка, яка має тату-майстерню в Чикаго. Нещодавно вона відсвяткувала вже 20 років у цій сфері, тож вирішила популяризувати свої нові проєкти, серед яких блекворк поєднується з квітами.

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Більшість її робіт натхненні саме епохою Відродження і виглядають дуже естетично. Звісно ж, такий стиль до душі не кожному, але фото робіт змушують затримати погляд:

Джерело фото: instagram.com/butterstinker/

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