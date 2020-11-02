Блакитний місяць: вражаючі знімки унікального повного місяця

Унікальну астрономічну подію під назвою Блакитний місяць, що відбулася в суботу, 31 жовтня, показали на барвистих фото.

Блакитний місяць – доволі рідкісне явище. Останній раз він з'являвся в березні 2018 року, а наступного разу зійде аж в серпні 2023 року.

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Свою назву явище отримало завдяки англійському виразу Once in a Blue Moon, що дослівно перекладається як "Одного разу на блакитному місяці", – тобто, вкрай рідко або ніколи.

Зазвичай у році буває 12 повних місяців. Але оскільки місячний цикл і календарний рік не синхронізовані, тому кожні 2,5 року на небі з'являється Блакитний Місяць. У суботу, 31 жовтня, явище можна було спостерігати в різних часових поясах.

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