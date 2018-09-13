Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Huawei висміяв Apple та назвав дату презентації Mate 20

  • 25
Компанія Huawei знову постібалася з Apple - фото 1
Компанія Huawei знову постібалася з Apple / Stuff

Компанія Huawei опублікував на своєму Twitter анонс власного заходу, який відбудеться 16 жовтня.

Цього разу не обійшлося й без тролінгу вчорашньої презентації нових iPhone Xs, Xs Max та Xr.

І ще: OnePlus 6T з ціною й описом з'явився на сайті онлайн-магазину

Флагмани Huawei Mate 20 та Mate 20 Pro ми побачимо через місяць. Втім, у мережі вже можна знайти достатню кількість різних чуток і витоків про смартфони.

Але найбільше привертає увагу реакція Huawei на презентацію "яблучної" компанії. Їй китайці присвятили відразу кілька постів, де є чіткі натяки на відсутність інновацій в iPhone.

Дякуємо компанії за можливість стати справжніми героями року.

Тепер же чекаємо, чи вдасться Huawei вразити фанатів, адже подібні гучні заяви цього року ми вже чули.

Нагадаємо, що раніше Huawei пояснила, чому завищує результати своїх смартфонів у бенчмарках. Розробники 3DMark провели дослідження, за результатами якого з'ясувалося, що при запуску бенчмарків смартфони Huawei вмикають режим підвищеної продуктивності, недоступний користувачам. У результаті низка апаратів Huawei та Honor були видалені з бази 3DMark.

Читайте також: Відома дата продажу Xiaomi Mi Band 3 з NFC

Джерело: keddr
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові iPhone XS, iPhone XR і iPhone XS Max від Apple: характеристики
  • 20:43, 12 вересня
  • 272
Баффі – переможниця вампірів: як змінилися актори серіалу
  • 15:16, 12 вересня
  • 1308
Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня для всіх знаків Зодіаку
  • 9:57, 10 вересня
  • 639
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології