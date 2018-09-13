Huawei висміяв Apple та назвав дату презентації Mate 20

Компанія Huawei опублікував на своєму Twitter анонс власного заходу, який відбудеться 16 жовтня.

Цього разу не обійшлося й без тролінгу вчорашньої презентації нових iPhone Xs, Xs Max та Xr.

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Флагмани Huawei Mate 20 та Mate 20 Pro ми побачимо через місяць. Втім, у мережі вже можна знайти достатню кількість різних чуток і витоків про смартфони.

Але найбільше привертає увагу реакція Huawei на презентацію "яблучної" компанії. Їй китайці присвятили відразу кілька постів, де є чіткі натяки на відсутність інновацій в iPhone.

Thank you for letting us be the real hero of the year. See you in London.16.10.18. #HigherIntelligence #HUAWEIMate20 pic.twitter.com/blwOcweRj1 — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 12 вересня 2018 р.

Дякуємо компанії за можливість стати справжніми героями року.

Тепер же чекаємо, чи вдасться Huawei вразити фанатів, адже подібні гучні заяви цього року ми вже чули.

Нагадаємо, що раніше Huawei пояснила, чому завищує результати своїх смартфонів у бенчмарках. Розробники 3DMark провели дослідження, за результатами якого з'ясувалося, що при запуску бенчмарків смартфони Huawei вмикають режим підвищеної продуктивності, недоступний користувачам. У результаті низка апаратів Huawei та Honor були видалені з бази 3DMark.

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