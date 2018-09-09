Huawei пояснила, чому завищує результати своїх смартфонів у бенчмарках

Huawei офіційно відреагувала на недавні звинувачення в завищенні продуктивності апаратів компанії в бенчмарках.

Нагадаємо, розробники 3DMark провели дослідження, за результатами якого з'ясувалося, що при запуску бенчмарків смартфони Huawei вмикають режим підвищеної продуктивності, недоступний користувачам. У результаті низка апаратів Huawei та Honor були видалені з бази 3DMark.

І ще: Новий геймерський смартфон Razer Phone 2 засвітився в Geekbench

Компанія опублікувала відкрите звернення з поясненнями з приводу завищених показників продуктивності:

Huawei і UL (творці 3DMark) провели на цьому тижні всебічні обговорення роботи бенчмарків і досягли позитивної угоди щодо наступних кроків спільної роботи.

Huawei зізнався, що "накручує" результати бенчмарків / theverge

Під час обговорення Huawei пояснила, що її смартфони використовують механізм розподілу ресурсів на базі штучного інтелекту. Оскільки різні сценарії мають різні потреби в ресурсах, останні смартфони Huawei використовують інноваційні технології для оптимізації розподілу ресурсів таким чином, щоб обладнання могло повною мірою продемонструвати свої можливості при виконанні вимог користувачів у всіх сценаріях.

UL розуміє намір підходу Huawei, але виступає проти примусового використання "Режиму продуктивності" за замовчуванням при виявленні пристроєм бенчмарка. Правила UL вимагають, щоб смартфон запускав тест так, ніби це будь-який інший додаток.

Huawei поважає право споживачів вирішувати, що і як робити з їх гаджетами. Тому вона надасть користувачам відкритий доступ до "Режиму продуктивності" в EMUI 9.0, щоб вони могли вибирати, коли активувати максимальну потужність свого пристрою.

Щоб уникнути плутанини навколо поточних результатів бенчмарків, після обговорення UL і Huawei тимчасово відмовилися від тестування низки смартфонів Huawei і відновлять їх після того, як компанія надасть всім користувачам фірмових смартфонів доступ до "Режиму продуктивності".

Підсумовуючи вищесказане, Huawei не приховує, що в бенчмарках її пристрої вмикали спеціальний режим поліпшеної продуктивності, який при звичайному використанні не був доступний. Гарна новина полягає в тому, що з оновленням до EMUI 9.0 користувачі зможуть активувати його за своїм бажанням.

Читайте також: Інсайдери показали, як буде виглядати OnePlus 6T