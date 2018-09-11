Відома дата продажу Xiaomi Mi Band 3 з NFC

Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 був представлений ще 31 травня поточного року і практично відразу надійшов у продаж, при цьому NFC-версію обіцяли почати продавати тільки в вересні. Китайський виробник нарешті оголосив точну дату виходу третьої версії свого аксесуара на ринок.

Отже, в Китаї фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 NFC можна буде купити вже 19 вересня за ціною $ 29 (199 Yuan), що всього на $ 4 дорожче за звичайну версію за $ 25 (169 Yuan). При цьому ніякої інформації про вихід NFC-версії на глобальний ринок досі немає. На тому ж плакаті, на якому опублікована дата початку продажу NFC-версії браслета, виробник розповів, що сумарно продав понад 50 млн браслетів сімейства Xiaomi Mi Band.

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Єдиною відмінністю NFC-версії браслета є підтримка фірмового платіжного сервісу Mi Pay, який дуже поширений у Китаї. Наприклад, з його допомогою можна розраховуватися в POS-терміналах, оплачувати проїзд у громадському транспорті та виконувати інші оплати. У Xiaomi як і раніше не говорять, чи буде використовуваний у браслеті NFC-модуль працювати з іншими платіжними сервісами. Якщо виробник обмежить його тільки сервісом Mi Pay, то купувати NFC-версію браслета в Україні не буде ніякого сенсу.

Xiaomi Mi Band 3 з NFC почнуть продавати 19 вересня

Відзначимо, що Xiaomi Mi Band 3 відрізняється більшим і якісним екраном в порівнянні з попередником (0,78 дюйма, 128 × 80 пікселів проти 0,42 дюйма, 72 × 40 пікселів), що дозволяє відображати більшу кількість інформації (наприклад, прогноз погоди). Збільшилася місткість акумулятора (з 70 мАг до 110 мАг), а Bluetooth оновився до версії 4.2, при цьому автономність залишилася на колишньому рівні – близько 20 діб від повного заряду.

Всі ключові функції попередника, включаючи підрахунок кроків, вимір частоти серцевого ритму та сповіщення з додатків залишилися на місці.

Нагадаємо, що влітку браслет Xiaomi Mi Band 3 розійшовся в кількості більше ніж 1 млн одиниць всього за 17 днів продажів.

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