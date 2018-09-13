OnePlus 6T з ціною й описом з'явився на сайті онлайн-магазину

У мережі продовжують з'являтися подробиці про ще не анонсований смартфон OnePlus 6T. Раніше виробник вже офіційно підтвердив наявність вбудованого в екран сканера відбитків пальців і натякнув на дату презентації.

Тепер же апарат засвітився на сайті онлайн-магазину із зазначенням технічних характеристик і вартості.

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Судячи з опису смартфона в магазині Giztop, новий OnePlus 6T отримає збільшений до 6,4 дюйма дисплей зі співвідношенням сторін 19: 9 і зменшеним вирізом у формі краплі, як в останніх апаратах OPPO і Vivo. Фронтальна камера буде повністю новою на 25 Мп замість 16 Мп у попередніх моделях. Ззаду розташується потрійна основна камера з сенсорами на 12 і 20 Мп і додатковим ToF-модулем для поліпшення якості знімків в умовах недостатнього освітлення.

OnePlus 6T

За характеристиками OnePlus 6T буде мало чим відрізнятися від OnePlus 6: той же процесор Snapdragon 845, 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 64, 128 або 256 ГБ і акумулятор на 3 500 мАг. Крім того, смартфон буде поставлятися відразу з OxygenOS на базі Android 9 Pie.

OnePlus 6T

Що стосується ціни, то OnePlus 6T буде коштувати від $ 569 за базову версію 6+64 ГБ. Як завжди, вся представлена ​​інформація поки офіційно не підтверджена, тому варто сприймати її з часткою скептицизму.

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