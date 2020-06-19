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Huawei створить смартфон з двома дисплеями

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Huawei - фото 1
Huawei / gizchina

Інсайдери опублікували патентне зображення неанонсованого смартфона популярного бренду Huawei : апарат має родзинку.

Дизайн смартфона виконаний в класичному стилі з однією відмінністю, смартфон оснащений відразу двома екранами – по одному на кожній стороні корпусу.

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Особливості загадкового смартфона

На опублікованих зображеннях представлена ​​неназвана модель смартфона, оснащеного допоміжним дисплеєм квадратної форми, який розмістили на задній кришці. Ймовірно, він призначений для виведення вхідних повідомлень, часу, погоди та іншої інформації в режимі Always on Display.

Крім того, з його допомогою власник зможе робити селфі, використовуючи основний модуль в ролі альтернативи фронталці, врізаної в краплю на головному екрані.

Huawei створить смартфон з двома дисплеями - фото 411041

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Джерело: gizchina
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