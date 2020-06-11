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HUAWEI P40 Pro пройшов екстремальну перевірку на міцність
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До рук техноблогера Зака Нільсона, відомого по серії роликів з нестандартним підходом до оцінки міцності гаджетів, потрапив смартфон HUAWEI P40 Pro. У своєму новому відео автор YouTube-каналу JerryRigEverything з'ясував, наскільки стійка флагманська модель до різних ушкоджень.
Як завжди, тестування почалося з перевірки екрану гаджета на стійкість до подряпин. Скло, що захищає дисплей HUAWEI P40 Pro, отримало помітні ушкодження тільки після обробки інструментом зі ступенем твердості 6 за шкалою Мооса – це стандартний показник для більшості сучасних флагманів. Примітно, що навіть глибокі подряпини в області підекранного сканера відбитків пальців не вплинули на його роботу.
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Блогер зазначив, що основна рамка корпусу смартфона виконана з алюмінію, як і апаратні кнопки увімкнення та регулювання гучності. З того ж матеріалу виконана і окантовка модуля основної камери, що виступає над поверхнею задньої кришки пристрою. Саме захисне скло на об'єктивах успішно витримало "обробку" канцелярським ножем.
Випробування вогнем HUAWEI P40 Pro пройшов на відмінно. Пляма, яка з'явилась після 30 секунд впливу запальнички на дисплей, зникла після охолодження. Крім того, Нільсону не вдалося пошкодити смартфон при спробі зігнути його корпус, попри докладені зусилля.
У результаті смартфон отримав тверду п'ятірку за свою міцність. Але це геть зовсім не означає, що його можна сміливо кидати на підлогу. Не забувайте, що у цій серії тестів Зак такий метод перевірки не використовує!
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