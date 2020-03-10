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Коронавірус 8 березня

Huawei планує стати повністю незалежною компанією

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Huawei - фото 1
Huawei / economy

Останнім часом Huawei стикається з проблемами на заході. Тож зараз компанія намагається зменшити свою залежність від самих технологій, що пов'язані зі США.

Наразі різні звинувачення в шпигунстві, зв'язки з китайським урядом, загроза безпеці – це лише деякі зі звинувачень, з якими Huawei зіткнулася в США.

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Те ж саме можна сказати і про деякі європейські регіони, де США також чинять тиск. Проте, компанія твердо має намір стати повністю самодостатньою.

Щоб стати повністю незалежною, компанія Huawei зосередила свої зусилля на розробці власних базових технологій. Вони включають в себе процес виробництва чіпів, дизайн і багато іншого. Цей крок зробить Huawei повністю самостійною, але торкнеться різних тайванських компаній, з якими часто працює Huawei.

Huawei планує стати повністю незалежною компанією - фото 391320

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Джерело: economy
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